Matrimonio finto per il permesso di soggiorno, verdetto per la 26enne

La giovane donna rispondeva di falsità materiale in atto pubblico e contraffazione di pubblici sigilli.

FALCIANO DEL MASSICO. Era stata accusata di avere contratto matrimonio unicamente per permettere al suo sposo di ottenere il permesso di soggiorno in Italia. A finire davanti al giudice il 37enne marocchino R.N. e la 26enne E.C. di Falciano del Massico. La donna è stata assolta, stamattina, dal giudice monocratico Stravino del tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché il fatto non sussiste. Era finita sotto processo per falsità materiale in atto pubblico e contraffazione di pubblici sigilli.

I due avevano falsificato due stati di famiglia emessi per depositarli presso l’ufficio immigrazione per ottenere il permesso di soggiorno, ma il giudice ha assolto la donna che non avrebbe avuto contezza, per la difesa, che si trattasse di un into matrimonio.