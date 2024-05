Randagi, cambia il canile: Vozza sceglie un rifugio dell’agro aversano

Stanziati sessantacinquemila euro per la cura degli amici a quattro zampe

CASAGIOVE (Debora Carrano) – È la ditta “Rifugio Agro Aversano” ad assicurarsi la nuova gestione dei cani randagi sul territorio di Casagiove, ed è di circa sessantacinquemila euro la somma che l’amministrazione di Peppe Vozza stanzia per la società in questione. Il rifugio ha sede a Parete ed è qui che verranno a breve trasferiti anche i circa sessanta cani che sono già in cura all’associazione che finora gestiva il servizio. A firmare il nuovo incarico è stato il responsabile dell’area competente Michele Paone, che ha affidato all’architetto Renato Di Fonzo la nomina di Rup.