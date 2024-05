SAN NICOLA LA STRADA. In Via Ungaretti slalom tra fossi e perdite d’acqua

Dopo le segnalazioni dei residenti, il gruppo di Basile è al lavoro per una nuova interrogazione

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Sono i residenti di via Ungaretti che questa volta lanciano l’allarme: strada dissestata, tanto da essere costretti a fare slalom per evitare i fossi lungo la carreggiata. Non manca chi segnala anche qualche continua perdita d’acqua, che insieme alle condizioni dell’asfalto crea non pochi disagi agli utenti. Argomenti che sono stati più volte trattati dalla minoranza e sui quali il gruppo di lavoro che in consiglio comunale è rappresentato da Franco Basile intende ritornare a breve con una nuova interrogazione.