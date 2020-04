AVERSA. Ladri tentano di entrare in un’abitazione mentre i proprietari dormono. Serratura forzata

Stamattina la scoperta

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Ladri tentano di entrare in un’abitazione, fortunatamente non ci riescono. Ieri notte dei malviventi hanno scassinato la serratura blindata di un’abitazione di Viale della Libertà ad Aversa nei pressi della Farmacia Internazionale, mentre in casa dormivano i proprietari.

Fortunatamente la serratura era chiusa a più mandate e quindi i balordi non sono riusciti ad entrare, gli stessi hanno tentato di derubare anche altre abitazioni poco distanti dall’appartamento in questione. La vittima, stamani nel tentativo di aprire la porta, ha scoperto la serratura danneggiata che impediva l’apertura della stessa, come si vede in foto che pubblichiamo. Questo l’allarme lanciato dalla vittima sui social: “Attenzione amici come se non bastasse ora dobbiamo pure avere paura dei ladri!“.