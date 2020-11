AVERSA. Lutto a palazzo di giustizia. Morto il cancelliere Ferdinando Pagliuca

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto a palazzo di giustizia per la morte del cancelliere Ferdinando Pagliuca, avvenuta nella giornata di ieri. Pagliuca, che aveva 70 anni, era andato in pensione, ma si era tenuto sempre in contatto con i suoi colleghi. Ieri, purtroppo, il decesso, peraltro inatteso, che ha destato commozione negli ambienti giudiziari. La vita di Pagliuca è stata ben spesa e lo dimostra il fatto che in occasione della festa per il pensionamento, ci fu un rinfresco affollatissimo in un’aula del tribunale durante il quale lo stimato ex funzionario di Aversa (ma era in servizio presso la Corte di Appello di Agropoli) venne salutato da colleghi, avvocati, giudici del tribunale e giornalisti che lo hanno apprezzato sotto il profilo umano e professionale nel corso della sua lunga permanenza al palazzo di giustizia. La sua è stata una vita di lavoro visto che è rimasto in servizio per ben anni, la maggioranza dei quali nell’amministrazione della giustizia. Sotto il profilo professionale è stato a fianco di giudici di grande valore, in occasione dei più importanti e complicati processi e udienze preliminari che ci sono stati e che hanno riguardato vicende di rilevanza nazionale. Poi la pensione anche se lui, se fosse stato possibile, sarebbe rimasto ancora qualche anno in un ambiente dove si era guadagnato stima e simpatia. Lascia la moglie Maria e la figlia Althea. Domani ad Agropoli presso la Chiesa S. Maria delle Grazie alle 10 i funerali. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per lo stimato uomo delle Istituzioni.