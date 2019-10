AVERSA. Manovra azzardata per parcheggiare. Auto si scontra con una Vespa. Un ferito

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Incidente stradale nei pressi di una scuola. Stamani una vettura, durante una manovra di parcheggio azzardata, si è scontrata contro una vespa su cui viaggiava un giovane, facendolo volare dal mezzo per poi cadere in terra. Il ragazzo è rimasto contuso, e ha riportato escoriazioni e lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Terrore tra i presenti. L’automobilista pare, sia un genitore di un alunno, a bordo di una vettura con targa straniera, ma lui italiano, senza freccia, senza precedenza, ha svoltato per parcheggiare proprio di fronte all’entrata per accompagnare il bimbo a scuola. Ormai questa strada è davvero pericolosa, diverse sono le situazioni di pericolo che si verificano, occorre un maggiore controllo da parte dei vigili urbani, e regolamentazione della viabilità.