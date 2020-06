AVERSA. Morte del cantante dei Jarabe de Palo, Pau Dones. Lo straziante ricordo del dottor Domenico Saba, suo medico curante

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Tra i medici curanti il cantante degli Jarabe de Palo, Pau Dones, deceduto il 9 giugno scorso dopo una estenuante lotta contro il cancro che lo aveva colpito nell’agosto del 2015, c’era anche l’aversano Domenico Saba, specialista in chirurgia epato-bilio-pancreatica e trapiantologia epatica e pancreatica. Il noto professionista ha salutato l’amico ed artista con un messaggio di profondo cordoglio che dimostra il profondo legame di amicizia e rispetto che c’era tra i due: “Con te fino all’ultimo respiro Fratello (è come ci chiamavamo)… mano nella mano … un onore per me condividere con te la Vita e la Morte! Con lo stesso sorriso che hai avuto in vita, così ti ho visto volare verso una nuova avventura. La tua Forza e l’Amore per la Vita sono stati un esempio per noi e per molti pazienti! Il Dolore per la tua partenza è soffocante. Grande Artista … Grande Uomo! Maestro di Vita! Ti Voglio Tanto Bene ️ … ci vedremo nella tua Musica … nei tuoi Insegnamenti … in un’altra Vita” .

La famiglia di Pau Dones ha voluto ringraziare lo staff medico che fino all’ultimo è stato accanto all’artista e all’uomo con questo messaggio: “Vogliamo ringraziare la squadra medica e tutto lo staff dell’ospedale della Vall de Hebron, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius dell’ospedale di Viella e VHIO (Istituto Oncologico de la Vall Hebrón ) per tutto il lavoro e la dedizione durante tutto questo tempo”.