AVERSA. Movida violenta in via Seggio, ennesima rissa tra giovani

Colpito prima con una bottiglia e poi con calci e pugni. Soccorso e trasportato in ospedale dove i medici hanno riscontrato diverse ferite

AVERSA – Giovane aggredito nella via della movida. E’ quanto accaduto questa notte in via Seggio. Stando alla ricostruzione dei fatti il ragazzo ha incrociato delle persone di nazionalità straniera, in evidente stato di alterazione, probabilmente a causa dell’alcol.

Inspiegabilmente il gruppo prima gli ha lanciato contro una bottiglia, poi lo hanno aggredito riempendolo di pugni e schiaffi, andandosene lasciandolo ferito per terra. Gli amici lo hanno soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato diverse ferite.