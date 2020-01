Centauro muore speronato sull’Autostrada del Sole. Autista ucraino a processo

AVERSA – La Procura di Napoli Nord ha chiesto il rinvio a giudizio, per il reato di omicidio stradale, per S.V., 56 anni, di nazionalita’ ucraina ma domiciliato a Volla, in provincia di Napoli, in relazione al tragico incidente avvenuto il 3 agosto 2018 sul ramo “C” dell’Autostrada del Sole, al km 0+533, nel comune di Casoria in cui ha perso la vita Enrico Petrucci, 62 anni, che viaggiava in sella a una motocicletta. Il gup del Tribunale di Aversa-Napoli Nord Vincenzo Saladino, ha fissato per il 12 febbraio prossimo, l’udienza preliminare del processo. Il pm Antonio Vergara ha chiesto il rinvio a giudizio contestando all’automobilista ucraino una “colpa generica, consistita in negligenza e imperizia nonche’ per colpa specifica consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”. Il conducente del Fiat Doblo’, secondo l’accusa, avrebbe invaso la corsia dove procedeva il motociclista e urtato la sua moto Bmw, facendolo rovinare al suolo.