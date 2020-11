AVERSA. Ospedali al collasso. Ambulanza al Moscati con paziente Covid in attesa di un ricovero dalle 14 di questo pomeriggio

AVERSA – Sempre più al tracollo gli ospedali della provincia di Caserta e più in generale quelli dell’intera regione Campania. Sono numerose, infatti, le segnalazioni di pazienti contagiati e con difficoltà respiratorie che sono costretti ad attendere in ambulanza, all’interno dei parcheggi dei nosocomi, in attesa che si liberi un posto in reparto.

E’ quello che è accaduto oggi all’ospedale Moscati di Aversa dove dalle 14 di questo pomeriggio un mezzo di soccorso stazione davanti al pronto soccorso Covid in attesa del ricovero.

Il paziente continua ad essere assistito a bordo del mezzo dal personale volontario del 118. Quasi esaurite, addirittura, le dotazioni di ossigeno dell’ambulanza. Gli operatori trascorreranno la notte col paziente senza poter far rientro in postazione per il cambio turno.