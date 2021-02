AVERSA. Paura in viale Kennedy, perde il controllo del tir e si schianta sulle auto in sosta

AVERSA – Ha perso il controllo del suo tir andando ad impattare contro alcune auto in sosta sul lato della carreggiata.

E’ ciò che è accaduto questo pomeriggio in viale Kennedy ad Aversa. Almeno 6 le auto coinvolte nello schianto con il mezzo pesante.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente in ospedale per gli accertamenti del caso e non si esclude che l’uomo abbia avuto un malore all’interno della cabina di guida.

Non si registrano feriti ma il traffico si è completamente paralizzato.