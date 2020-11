AVERSA. Rissa tra minorenni in Piazza. Scatta l’allarme dei residenti

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Scoppia rissa tra minorenni senza controllo, intervento provvidenziale dei vigili urbani. Sabato sera nella famigerata Piazza Rissa sventata nella piazza Paul Harris ad Aversa, zona di ritrovo di giovani senza controllo, sfrenati, chiassosi, indisciplinati e pericolosi, dove si assembrano, fanno gare di velocità con le minicar, comprate da genitori disinteressati e lascivi, stavano per darsele di santa ragione, forse sotto l’effetto di alcol o droga, per futili motivi si è iniziato prima con insulti e minacce per poi passare alle vie di fatto. Poi essendo zona segnalata più volte alle Autorità dai residenti disperati è giunta sul posto la polizia municipale normanna. Al loro arrivo i balordi se la sono date a gambe levate, per non essere identificati.