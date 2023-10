AVERSA. Ruba bancali in legno e finisce ai domiciliari

Ordine di carcerazione per il 67enne.

AVERSA. Ieri mattina, i carabinieri della stazione di Piombino Dese, in provincia di Padova, hanno proceduto ad eseguire due arresti a carico di altrettante persone, uno dei quali casertano, che avevano un conto aperto con la giustizia da saldare. Si tratta – scrive il quotidiano online Padovaoggi – di indagati con alle spalle plurimi precedenti in particolare per reati contro il patrimonio. In manette è finito M.A. di 67 anni residente a Loreggia e originario di Aversa. E’ stato raggiunto dall’ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Venezia per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel 2014 a Selvazzano Dentro e a Piazzola sul Brenta. Dovrà espiare in regime di detenzione domiciliare un residuo di 21 giorni di reclusione. Lo stesso, all’epoca dei fatti, insieme ad un complice, si è introdotto in una ditta in cerca di bancali in legno e, con l’aiuto del complice, ne ha caricati una cinquantina nel furgone. In quell’occasione lui e il complice sono stati sorpresi in flagranza di reato e arrestati dai carabinieri chiamati da un residente.