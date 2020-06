AVERSA. Schianto sulla Provinciale 335. Perde il controllo dell’auto a causa della pioggia e piomba su un’altra vettura

AVERSA/TRENTOLA DUCENTA (Christian e Lidia de Angelis) – Grave incidente sulla Provinciale 335 in direzione sud. Ieri, 5 giugno, verso le 14,20, nei pressi dello svincolo per Aversa Nord e Trentola Ducenta, due vetture si sono scontrate per cause ancora da accertare. A quanto pare, il conducente di una Dacia Duster, forse a causa del manto stradale scivoloso, ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare prima contro il guardrail e urtando poi un’altra vettura che stava circolando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per regolare la viabilità e accertare le dinamiche dell’incidente. I feriti sono stati soccorsi, ma a quanto appurato, nessuno sarebbe stato in pericolo di vita. Le vetture, entrambe pesantemente danneggiate, sono state portate via dal carroattrezzi. La strada è rimasta chiusa per rimuovere dalla carreggiata le auto coinvolte. Una squadra del personale della provincia si è portata sul posto per pulire la strada, piena di rottami e pezzi di lamiera.