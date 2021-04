AVERSA. Schianto terrificante in via Saporito. Conducente vola dall’abitacolo della sua Mini

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile incidente in serata, automobilista finisce sbalzato fuori dall’auto in seguito allo schianto. E’ accaduto ieri sera alle 23:30 circa in via F. Saporito all’incrocio con via Torrebianca, quando due auto, precisamente una Mini di colore bianca con a bordo un uomo e un’Audi di colore nero, si sono scontrate. Il violento scontro ha fatto sì che l’uomo alla guida della Mini finisse finisse sbalzato fuori dall’abitacolo, precipitando rovinosamente a terra, rimanendo gravemente ferito. A bordo dell’Audi, invece, vi erano quattro ragazzi provenienti da via Saporito, che pare viaggiassero a velocità sostenuta. Sul posto sono giunti i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso Moscati di Aversa, mentre le forze dell’ordine hanno regolato la viabilità per evitare altri incidenti e ricostruire la dinamica dell’incidente.