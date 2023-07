AVERSA. Sparatoria nella notte, 37enne finisce in ospedale

I carabinieri hanno rinvenuto 7 bossoli.

AVERSA. E’ stato ricoverato poco dopo la mezzanotte all’ospedale Moscati di Aversa, per una ferita al fianco prodotta da un’arma da fuoco. L’uomo, un 37enne di Sant’Antimo, avrebbe raccontato ai carabinieri che indagano sull’accaduto, che mentre percorreva via Solimena, a S. Antimo, in sella al suo scooter, avrebbe visto altre persone in moto e, subito dopo, sentito un intenso bruciore al fianco. I militari, successivamente, hanno trovato, proprio in via Solimena, 7 bossoli. Fortunatamente l’uomo non sarebbe in pericolo di vita e resta in attesa di essere operato.