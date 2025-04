LA FOTO. AVERSA. “Spettacolare” incidente ad un passo dal bar Due Pini: una Smart Forfour si è cappottata

È successo nella tarda mattinata di oggi, sul posto sono immediatamente accorsi…

AVERSA – Un incidente che possiamo definire alla fine spettacolare, proprio perché non ha avuto gravissime conseguenze. Una Smart Forfour di colore nero si è letteralmente cappottata in una zona della città molto popolosa, nei pressi del bar Due Pini, in via Giotto.

Sul posto si sono portate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Al momento non è ancora segnalata la presenza dell’ambulanza e del 118 ed è questo che ci fa pensare che le conseguenze non siano state significatamente gravi per il conducente.