AVERSA. Terribile lutto nel mondo dell’avvocatura. Si è spento Raffaele Boccagna Buonanno

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile lutto nel mondo dell’avvocatura: si è spento l’avvocato Raffaele Boccagna Buonanno, 46 anni. Una dolorosa perdita per il mondo forense, l’uomo era uno stimato e amato professionista, sposato con Clelia Verde, padre di un figlio, lavorava a Milano, aveva origini aversane e da lato della madre era di Gricignano. L’avvocato Boccagna si è sempre contraddistinto per le sue doti umane e professionali, per la sua correttezza e umanità. La sua perdita lascia tutti basiti. Boccagna è venuto a mancare per un brutto male che da tempo semina morte nei nostri territori. Era ricoverato presso l’ospedale di Milano dove ieri si è spento. La salma arriverà nella casa funeraria ad Aversa mercoledì 7 ottobre, poi sarà traslata presso la Parrocchia di S. Giovanni a Teverola per i funerali alle 15:30 per poi procedere verso il cimitero di Gricignano. In queste ore sono numerosi i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia. Ecco cosa scrivono i componenti della Camera Penale Santa Maria Capua Vetere: “Il Presidente, il Direttivo e tutti gli iscritti sono addolorati per la prematura scomparsa del collega Raffaele Boccagna Buonanno. Ai suoi prossimi congiunti giunga il cordoglio dei penalisti sammaritani.”

L’ex sindaco Andrea Moretti: “Una delle nostre serate in allegria e spensieratezza nel periodo post-lockdown. Raffaele Boccagna non solo era il mio legale di fiducia, ma un amico personale e di famiglia, brillante e ironico allo stesso tempo. L’ho visto crescere sin dalla più tenera etá e a volte, da ragazzi, usciva con noi piú grandi insieme allo zio Antonio Buonanno, anch’egli avvocato e amico. È una perdita grande e dolorosa, inimmaginabile e improvvisa. Il male del secolo continua a mietere vittime tra i più giovani. Rinomato per la sua professionalità e cultura del lavoro, lavorava come legale tra Napoli e Milano, conseguendo brillanti risultati. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze in un momento di smarrimento e sgomento per tutti coloro che hanno avuta la fortuna di conoscerlo e lavorarci assieme. Ho perso piú di un amico. Ho perso un fratello minore. Ciao Raffaele”.