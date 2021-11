AVERSA. Tre coppie, tra cui una donna incinta, mangiano e scappano senza pagare. Ma un video li incastra

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Si siedono al ristorante, mangiano e bevono, ma se ne vanno senza pagare il conto. Questa vicenda riporta in mente la famosa scena del film “I Laureati” di Leonardo Pieraccioni.

Tre coppie, 6 persone tra cui una donna incinta, dopo aver mangiato sono scappate senza pagare il conto. Una goliardata che al cinema fa anche ridere: quando succede veramente, molto meno. Con il rischio che tutta la storia possa avere anche strascichi penali. Infatti, la denuncia alle autorità competenti è stata promessa ai responsabili dai titolari del noto locale St. Patrick Pub”, in Viale della Libertà ad Aversa, che annuncia sui social:

“Messaggio per i 6 campioni (3 coppie e tra l’altro con una donna in attesa e che sono stati serviti con estrema attenzione visto il caso, non aggiungo dettagli) che sono scappati via senza pagare sabato sera: il vostro video con le vostre facce in hd lo hanno le forze dell’ordine con tanto di denuncia, oltre alla figuraccia in mondovisione rischiate penalmente. Siete ancora in tempo per salvarvi contattandoci e chiedendo scusa per l’accaduto, saldando il conto!”

Lo stesso locale subì una situazione analoga mesi fa, stessa scena e stessa storia, clienti che mangiano e bevono e poi scappano al momento del conto. Una pensata, quella dei furbetti, condannata da tutto il web.