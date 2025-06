AVERSA. Uccide l’amante della sua compagna, lo psichiatra: “incapace di controllare gli impulsi e di gestire la rabbia”

Il delitto avvenne lo scorso 27 settembre al primo piano di una delle palazzine popolari del rione “Unrra Casas” di via Filippo Saporito ad Aversa

AVERSA – Dinanzi alla seconda sezione della Corte d’Assise del tribunale di Napoli presieduta da Concetta Cristiano, a latere Valeria Scandone, a carico di Paolo Scarano, ex militare 36enne di Casal di Principe, killer reo confesso del delitto di Paolo Menditto assassinato nel suo appartamento al primo piano di una delle palazzine popolari del rione “Unrra Casas” di via Filippo Saporito ad Aversa, lo psichiatra Raffaele Sperandeo ha riferito in merito “ai disturbi della personalità di tipo antisociale” di cui è affetto l’imputato che lo rendono “incapace di controllare gli impulsi e di gestire la rabbia pertanto il fatto omicidiario si è consumato nell’ambito della patologia”.

Nel corso dell’udienza la presidente dell’Assise ha posto domande allo psichiatra in merito alla cronicità della tossicodipendenza che Sperandeo ha riconosciuto al 90%. Si torna in aula nel mese di giugno per la requisitoria del pubblico ministero.

Menditto fu colpito da 22 coltellate in vari punti del corpo, sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Il tutto nacque da una lite scatenata dalla gelosia che l’ex militare aveva nei confronti della sua compagna che intrratteneva una relazione con Menditto. Scarano si presentò a casa della vittima armato di coltello. I due iniziarono a litigare el’imputato iniziò a colpire in preda all’ira e alla gelosia il 56enne, per poi scappare successivamente. L’uomo fu rintracciato dai poliziotti del locale commissariato alla stazione di Aversa.

Il delitto avvenne lo scorso 27 settembre. I familiari di Menditto si sono costituiti parte civile e sono assistiti dall’avvocato Mario Griffo.