AVERSA. Uomo trovato morto in casa. Non risponde alle chiamate, i Carabinieri sfondano la porta

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Addio ad Angelo, il 65enne trovato morto in casa. Ieri alle 16 si sono celebrati i funerali di Angelo Aloisi, sposato con Giuseppina Ciompi e padre di Piero e Claudio.

Il 65enne è stato trovato l’altra sera privo di vita nel bagno di casa, probabilmente a seguito di un malore che lo ha portato ad un arresto cardiocircolatorio che non gli ha dato scampo.

L’uomo, che viveva in piazzetta Pirozzi ad Aversa, nei pressi di via Vito de Jasi, non rispondeva alle chiamate.

Preoccupati i familiari hanno chiesto i soccorsi. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 i Carabinieri della Compagnia di Aversa, che hanno sfondato la porta entrando in casa e facendo la macabra scoperta. L’uomo era deceduto per cause naturali, nessuna autopsia disposta sulla salma.

Ieri alla funzione religiosa celebrata presso la Chiesa di Santo Spirito ad Aversa tanti i presenti per l’ultimo saluto all’amico gentile e generoso di tutti.