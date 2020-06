SANTA MARIA CAPUA VETERE – Alcuni agenti della Polizia Penitenziaria sono saliti su un tetto del carcere di Santa Maria Capua Vetere, per protestare contro le modalita’ adottate dalla polizia giudiziaria e dalla Procura per notificare gli avvisi emessi nell’ambito di una indagine su presunti pestaggi che si sarebbero verificati nella struttura carceraria lo scorso marzo, in piena emergenza sanitaria.