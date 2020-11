Muore a pochi giorni dal compleanni Amalia, avvocatessa 47enne

CESA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nel mondo dell’avvocatura, addio Amalia Storto. Una terribile e dolorosa notizia ha sconvolto il mondo forense: la dipartita dell’avvocato Amalia Storto, che 48 anni avrebbe compiuto tra soli due giorni. La stimata professionista da tempo lottava contro un male, che ieri ha definitivamente colpito. Amalia era una donna tenace, si faceva amare e benvolere da tutti per le sue doti umane e professionali. Un duro colpo per tutti la sua scomparsi, tantissimi i messaggi di addio che stanno giungendo dai colleghi avvocati e non solo.