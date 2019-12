TEANO – Un giovane sidicino stamattina si è sentito in piazza Unità d’Italia a Teano. Era vestito da Babbo Natale per un evento natalizio nella zona. Per lui, si è temuto il peggio. Poco dopo sul posto è arrivata un’ambulanza che lo portato al pronto soccorso dell’ospedale di Sessa Aurunca. Non è grave.