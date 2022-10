Badanti uccisi, fissato l’Appello per il killer già condannato all’ergastolo

SAN MARCO EVANGELISTA/SAN MARCELLINO – La Corte di Appello di Catania ha fissato l’udienza a carico di Giampiero Riccioli, il ristoratore siciliano accusato di aver ucciso e fatto sparire Alessandro Sabatino, 40 anni di San Marcellino e il compagno Luigi Cerreto, 23 anni di San Marco Evangelista, i quali lavoravano come badanti del padre di Riccioli. Quest’ultimo in primo grado è stato condannato all’ergastolo in rito abbreviato dopo essere stato dichiarato incapace di intendere e volere al momento del delitto. I corpi dei due ragazzi vennero ritrovati nel febbraio 2021 nella villa di Riccioli: di loro si erano perse le tracce anni prima, nel 2014. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Alessandro e Luigi vennero legati con delle fascette, fatti inginocchiare e sparati in testa. Poi i corpi vennero sepolti nel giardino della villa in contrada Tivoli a Siracusa. I due giovani avevano denunciato i maltrattamenti inflitti da Riccioli al padre.