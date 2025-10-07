Bagno in mare fatale: uomo muore a Baia Domizia
7 Ottobre 2025 - 18:06
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri
CELLOLE – Un macabro ritrovamento oggi pomeriggio a Baia Domizia, in via dell’Erica, area ricadente nel comune di Cellole.
Il corpo senza vita di un uom, un tedesco 65enne, è stato scoperto a galla nella porzione di mare situata davanti a un noto hotel della zona.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il 118, i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
Le dinamiche dell’accaduto sono ancora del tutto da chiarire. Non si conoscono al momento le cause della morte, né l’identità della vittima.