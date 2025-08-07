BAIA DOMIZIA. Blitz della Guardia di Finanza in decine e decine di lidi

L’attività delle fiamme gialle a tappeto segue quella realizzata nei giorni scorsi nell’area di Castelvolturno

CELLOLE – Continuano senza sosta i controlli della Guardia di Finanza lungo i lidi del litorale domizio, in particolare in relazione alla recente evoluzione normativa sulla riassegnazione delle concessioni balneari. Una stretta che sembra avere radici anche nei recenti fatti avvenuti a Castel Volturno, dove un lido è stato sequestrato, facendo scattare l’attenzione delle autorità su tutta la fascia costiera.

Nel corso di un controllo di tipo amministrativo, volto a verificare il rispetto delle normative in materia di concessioni, licenze e parametri di sicurezza, le Fiamme Gialle hanno riscontrato irregolarità anche in un lido riconducibile a Guido Zagaria. L’intervento rientrava in un’azione più ampia finalizzata ad accertare che tutti gli stabilimenti balneari fossero in regola.

Questa mattina i controlli sono proseguiti nella zona di Baia Domizia Sud, all’interno del territorio comunale di Cellole. Al momento non sono ancora stati resi noti gli esiti ufficiali delle verifiche odierne.

L’operazione rientra in un quadro di sorveglianza più ampio che punta a garantire legalità, sicurezza e trasparenza nella gestione delle strutture balneari, in un momento di particolare attenzione da parte delle autorità.