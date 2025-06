BAIA DOMIZIA IN FIAMME. GUARDA IL VIDEO impressionante. Il medico Tenneriello:”Mai visto niente di simile”

BAIA DOMIZIA (g.g.) – La testimonianza più precisa arriva da Angelo Tennefuello, responsabile della Radiologia della clinica Sant’Anna di Caserta è già consigliere comunale di Maddaloni.tenneriello parla di una situazione drammatica di un incendio diffuso e difficile da domare. Probabilmente, aggiungiamo noi, anche a causa del forte vento di scirocco che da stamattina soffia in tutta la provincia di Caserta e che sta provocando diversi focolai punto sul posto diverse diversi equipaggi dei Vigili del Fuoco e diverse ambulanze del 118 fuggi fuggi generale da parte dei vacanzieri che occupavano già le villette a schiene nei pressi del Lido Pedro qualcuno si è rifugiato dei tetti dirlo parla di un incendio di enormi proporzioni come lui non ha mai visto nella sua vita