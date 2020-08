BAIA DOMIZIA LA NOTTE DEI DEMENTI. 4 ragazzi di Marcianise, ubriachi fradici, hanno picchiato a sangue alle 8 di stamattina un indifeso coetaneo, davanti al Guaranà

BAIA DOMIZIA (Tina Palomba) – Dell’accoltellamento davanti all’ex Tony Bar, abbiamo scritto stamattina. Come abbiamo scritto del fermo del presunto aggressore, portato dai carabinieri della stazione di Baia Domizia in caserma.

Ma non è stato questo l’unico fatto di violenza, perchè l’alcool è stato venduto a fiumi. Stamattina, 4 ragazzi, a quanto pare tutti di Marcianise completamente ubriachi nonostante fossero circa le 8.30 ed avendo presumibilmente trascorso la notte in bianco riuscivano ancora, incredibilmente, a bere davanti al Guaranà. Anche in questo caso è scattata la violenza perchè questo branco ha pestato a sangue un ragazzo che tranquillamente stava facendo colazione insieme ad un amico. Nei pressi c’erano i vigili urbani, che, piuttosto in scioltezza sono arrivati constatando solamente che i 4 aggressori si erano dileguati nonostante fossero ubriachi fradici. Ultimo caso, fortunatamente meno grave ancora una volta nei pressi dell’ex Tony bar. Un’ altra rissa è stata sfiorata nei pressi dello stesso locale, precisamente in una strada attigua all’ufficio postale dove, un’auto, a quanto pare di grossa cilindrata si è infilata contromano incrociando un’altra autovettura proveniente dal verso giusto, dalla parte opposta. Fra i due conducenti è nata un animatissima discussione. Qualche testimone ha parlato anche di un’ aggressione da parte del guidatore dell’auto che ha violato il senso unico. Ovviamente questa notte ha lasciato il segno tra i residenti, tra i vacanzieri, e tra i proprietari delle case, anche perchè le strade si sono presentate all’alba in condizioni a dir poco pietose, con bottiglie e rifiuti in ogni dove.

A fare le spese di tanto degrado,i numerosi condomini dei parchi che circondano ‘la zona rossa’ come è stata definita dalle forze dell’ordine: parchi Tamerici, Le Arcate, Paradiso, Le Perle, Le Terrazze, Eucalyptus. Migliaia di ragazzi che girano stazionano e, soprattutto fanno uso di alcol in poche centinaia di metri quadrati senza alcuna precauzione ed in barba alle norme anti Covid.

Dopo l’una la situazione, puntualmente, riesce addirittura a peggiorare con urla, schiamazzi, grida fino alle prime ore dell’alba.

Insomma, un copione che si ripete e a cui non si riesce a dare rimedio