BAIA DOMIZIA. Non solo cattivi ragazzi. Gruppo di giovani salva una 20enne dall’aggressione del fidanzato

CASERTA – Un gesto di coraggio ha segnato la serata di sabato a Baia Domizia, dove un gruppo di adolescenti ha salvato una giovane donna poco più che ventenne da un’aggressione.

Si tratta di un esempio di come ritrarre i giovani di oggi come una specie di orda di scapestrati, incapaci di capire cosa sia giusto, salutare, senza dei veri limiti, è una brutta abitudine generazionale che ora subiscono gli adolescenti, come gli adulti di oggi prima di loro, ritratti dai genitori come non connessi ad alcun valore del passato.

Tornando al fatto di cronaca, mentre tornavano a casa, i ragazzi hanno assistito a una scena scioccante: un uomo che scaraventava a terra la fidanzata, lasciandola sanguinante. Senza esitare, un tredicenne ha chiamato i carabinieri, descrivendo la situazione.

L’intervento dei ragazzi ha scatenato l’ira dell’aggressore, che ha tentato di colpirli. Fortunatamente, le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente, bloccando l’uomo, mentre la ragazza è stata soccorsa dal 118.