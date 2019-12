Balordi si spacciano per riparatori di stufe a pellet. La nuova truffa tra le strade di CASAL DI PRINCIPE

CASAL DI PRINCIPE – (Christian e Lidia de Angelis) Attenzione ecco la nuova truffa; due balordi si spacciano per riparatori di stufe a pellet. Da alcuni giorni girano per le strade dell’agro aversano in particolare per quelle del comune di Casal di Principe due uomini a bordo di un furgone di colore bianco, uno di loro ha sui 50 anni mentre l’altro compare è molto più giovane di lui.

I balordi citofonano i malcapitati sostenendo di essere tecnici specializzati per la riparazione delle stufe a pellet. La cosa particolare è che i due sono a conoscenza dei dati delle povere vittime, inoltre anche l’abbigliamento ed il modo di fare spedito non lascia pensare che in realtà siano dei malintenzionati.

A raccontare la spiacevole vicenda è una donna di Casal di Principe che per fortuna non è caduta nelle fitte trame della truffa ecco il suo racconto: Falcone M.:”Attenzione truffa in giro. È successo a mia figlia. Ieri pomeriggio due uomini hanno suonato al mio citofono spacciandosi per TECNICI della stufa a pellet! Mi sono affacciata dal balcone e ho visto due uomini, arrivati con un furgone bianco e una valigetta degli attrezzi in mano. Uno di questi era più grande di età, intorno alla 50ina, l’altro invece molto più giovane. Io ero sola in casa, e dopo aver detto che non sapevo nulla e che stavo per chiedere conferma ai miei genitori, l’uomo più grande mi ha risposta dicendo che forse avevano sbagliato e subito dopo mi hanno chiesto l’indirizzo dei miei nonni. È UNA COSA MOLTO GRAVE: sono credibili perché conoscono i nomi, e soprattutto le persone anziane potrebbero essere fregate!!!“.

Per cui si consiglia di prestare massima attenzione ed avvisare tempestivamente le forze dell’ordine.