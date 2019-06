Bambino investito da un’auto in corsa: è grave

ORTA DI ATELLA (red. cro.) – Nella tarda sera di ieri, intorno alle 22, un ragazzino di 11 anni è stato investito da un’auto in corsa ad Orta di Atella.

Stando ad una prima ricostruzione di quanto è accaduto il bambino era in compagnia dei suoi amici quando la macchina, sbucata da una stradina, l’ha colpito in pieno. I sanitari del 118 hanno trasportato l’11enne in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Aversa.

Un’intero paese è sotto apprensione per le sorti della vittima. I medici nel frattempo non si esprimono in merito e la prognosi resta riservata.