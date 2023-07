Banda tenta colpo in una villetta, il sindaco: ” Non si deve abbassare la guardia”

Immortalati dalle telecamere di videosorveglianza

CASAPESENNA – Erano da poco passate le due di questa notte quando tre malviventi hanno tentato di assaltare una villetta in via Croce a Casapesenna. La banda sembrerebbe essere giunta sul posto a piedi ma non è esclusa la presenza di un quarto uomo in appostamento con un’auto. I tre sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza e probabilmente proprio queste potrebbero averli costretti alla fuga dopo aver addirittura già scavalcato a ringhiera.

“Dispiace perché portano terrore nelle case, ed è una cosa inaccettabile. Non si deve abbassare la guardia. Stiamo facendo il massimo e siamo in continuo contatto con gli organi dello Stato. Una situazione che deve vederci tutti uniti per consegnare questi malviventi alla giustizia”,

ha commentato il sindaco Marcello De Rosa.