SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) Banditi assaltano e depredano box e garage. E’ successo la scorsa notte presso alcuni condomini di Succivo in Corso Atella al civico 48, dove i banditi col volto travisato a bordo di una Fiat Punto di colore rosso, hanno fatto irruzione presso i garage dei condomini scassinando le serrande dei box per portare via tutto ciò che di valore in esso era contenuto, in particolare hanno fatto un bottino cospicuo di diverse attrezzature. Rabbia da parte delle vittime appena scoperto il malfatto, diversi i danni subiti e la rabbia per questa escalation di furti. Questo il post della vittima “Stanotte ore 3 circa anche CORSO ATELLA al civico 48 UN FURTO.( IN GARACE DI TUTTE LE ATTREZZATURE PRIVATE)UNICA COSA CERTA FIAT PUNTO COLORE ROSSO”