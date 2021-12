GRICIGNANO D’AVERSA – Ladri in azione in 6 auto parcheggiate fuori alla chiesa della Madonna del Rosario. I banditi hanno agito durante la recita dei bambini del catechismo ed hanno portato via tutto quello che c’era nelle vetture, con tanto di finestrini distrutti. I malviventi sono fuggiti a bordo di una Citroen C4 grigia. L’amara scoperta è stata fatta dai genitori alla fine della recita.