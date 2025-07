BAR CHIUSI AL CAMPANIA. Esperti Asl scoprono carenze igieniche

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Due attività alimentari all’interno del Centro Commerciale Campania, a Marcianise, sono state chiuse questa mattina a seguito di controlli eseguiti dai veterinari dell’ASL di Caserta.

Durante l’ispezione, effettuata oggi, 14 luglio 2025, i tecnici dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, hanno accertato gravi mancanze sotto il profilo igienico-sanitario. In particolare, i locali risultavano privi di acqua corrente – sia calda che fredda – e non erano dotati di un sistema adeguato per lo smaltimento dei reflui di lavorazione. Si tratta di requisiti essenziali per qualsiasi attività che operi nella produzione o vendita di alimenti.

Le due attività resteranno chiuse fino a quando non saranno adeguate alle normative vigenti. La sospensione è stata disposta in via precauzionale per tutelare la salute dei consumatori.

I controlli dell’ASL mirano a garantire la sicurezza degli alimenti, prevenendo rischi legati alla contaminazione e alla diffusione di malattie. La vigilanza sanitaria nel settore alimentare resta una priorità, soprattutto in luoghi ad alta frequentazione come i centri commerciali.