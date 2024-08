Basket. Prime gare di preseason per i ragazzi di coach Cagnazzo.

Si comincia sabato 31 agosto, in casa con il Centro Basket Mondragone. Il programma prevede altri tre test nei giorni a seguire.

CASERTA (Pietro De Biasio) – La Paperdi Juvecaserta inaugurerà la propria preseason, sabato 31 agosto, davanti al pubblico amico del PalaMaggiò. Avversario di turno sarà il Centro Basket Mondragone, formazione campana militante nel campionato di serie B interregionale. L’ingresso sarà libero per tutti gli appassionati, desiderosi di vedere all’opera i ragazzi guidati da coach Cagnazzo. Il programma stilato dalla società prevede altri tre test nei giorni a seguire.

Il 7 settembre trasferta a Salerno per affrontare la locale squadra Power, che ritroveremo anche nel girone campano di serie B. Il 14 settembre amichevole con la storica Scandone Avellino al PalaDelMauro. Mercoledì 18 settembre, sempre al PalaPiccolo di Caserta, toccherà alla PSA Sant’Antimo. In questa occasione è in programma anche la presentazione ufficiale della rosa, con un evento i cui dettagli verranno svelati a breve.

Sono questi i primi appuntamenti che permetteranno alla Juvecaserta di prendere confidenza con il campo in vista dell’avvio del campionato, fissato per il weekend del 5-6 ottobre. Coach Cagnazzo potrà valutare l’amalgama del gruppo e verificare l’integrazione dei volti nuovi. I tifosi non vedono l’ora di vedere e sostenere i colori bianconeri in questa fase di preparazione.