BASKET. Questa la guida della Serie A2 con la nuova formula spiegata nel dettaglio

CASERTA – La Caserta cestistica manca dal secondo campionato nazionale da ben 11 anni e, nel frattempo, tante cose sono cambiate: iniziando dal nome, che non è più LegaDue, ma bensì Serie A2 Old Wild West, al numero delle contendenti che da 16 è divenuto 32 per poi scendere a 28 in questa stagione.

La formula si è modificata negli anni aggiungendo una nuova variante proprio a partire da questo campionato, con l’introduzione della fase ad orologio. Vediamo quindi nel dettaglio l’intera formula come spiegata dalla guida fornita direttamente dalla Lega Nazionale Pallacanestro.

Partecipano al campionato 28 squadre (rispetto alle 32 delle passate edizioni), divise nei gironi Est ed Ovest da 14 squadre ciascuno.



Basata su 26 giornate (di cui quattro infrasettimanali, alla quinta ed alla nona di andata e di ritorno), cui ne seguiranno altre 6 della “Fase ad Orologio”. In base alla classifica, le 14 squadre dell’Est incontreranno quelle dell’Ovest e viceversa: in casa con le 3 squadre che seguono la posizione di classifica, in trasferta con quelle che precedono. Esempio: 1 Est ospita 2, 3 e 4 Ovest; e va in trasferta sui campi di 12, 13 e 14Ovest. I punti ottenuti al termine dell’Orologio faranno cumulo con quelli delle prime 26 giornate, dando l’aspetto finale alla classifica, ad Est come ad Ovest.Le squadre classificate dal primo all’ottavo posto accedono ai Playoff, proseguendo nel tradizionale incrocio Est-Ovest (es. 1 Est-8 Ovest, 2 Ovest-7 Est…). Strutturati su due tabelloni paralleli e tre turni (quarti, semifinale, finale), tutti al meglio delle cinque partite. Le vincenti delle due finali saranno promosse in Serie A.A seguire, disputeranno da neopromosse la finale su due gare (ritorno sul campo della squadra meglio classificata): la vincente sarà nominata Campione d’Italia Serie A2 FIP.Le squadre classificate al quattordicesimo ed ultimo posto nei due gironi al termine della stagione regolare retrocedono direttamente alla Serie B 2020-2021.Le squadre classificate al dodicesimo e tredicesimo posto al termine della stagione regolare accedono ai Playout, che decreteranno le altre due retrocessioni in Serie B. Turno unico (12 Est-13 Ovest, 12 Ovest-13 Est), al meglio delle cinque partite: le due perdenti scendono in Serie B.