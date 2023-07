BASTA incendiare i rifiuti. Ennesimo incendio, cittadini tappati in casa

Sul posto i Vigili del Fuoco

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) – Vasto incendio, pompieri in azione. Stamani fumo, fuoco e fiamme in via Astragata ad Orta di Atella.

Si ipotizza si sia trattato di un incendio di natura dolosa: rifiuti abbandonati da criminali senza scrupoli sono stati dati alle fiamme creando danno all’ambiente e costringendo i cittadini a chiudersi in casa per non respirare fumi tossici. Sul posto i caschi rossi a lavoro per domare le fiamme. I cittadini sono esasperati.