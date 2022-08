Beccati a rubare nell’officina: scarcerati dopo 3 giorni

VILLA LITERNO – Obbligo di dimora nel comune di residenza e divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 del mattino successivo. E’ quanto deciso dal gip Caterina Anna Arpino, del tribunale di Napoli Nord, nei confronti di tre albanesi – di 35, 31 e 28 anni – accusati del tentato furto in un deposito di soccorso auto in via Regi Lagni a Villa di Briano lo scorso 13 agosto.

I tre albanesi furono sorpresi all’interno di un deposito/officina nei pressi dei Regi Lagni, dove si erano furtivamente introdotti. Uno dei tre fu bloccato mentre i complici, alla vista dei militari, tentarono la fuga venendo successivamente inseguiti e bloccati in aperta campagna.

A seguito di perquisizione personale e veicolare del mezzo in uso ai malviventi furono rinvenuti arnesi atti allo scasso, passamontagna e guanti, nonché alcune radio ricetrasmittenti.