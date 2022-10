Beccato a spacciare: 64enne arrestato

Gli agenti procedevano alla perquisizione dell’abitazione del 64enne, rinvenendo della sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso lordo di circa 15 grammi, nonché un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento

VILLA DI BRIANO – La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un 64enne, originario di Villa di Briano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, personale del Commissariato di P.S. Aversa, appresa la notizia che in Villa di Briano era in corso attività di spaccio, poneva in essere attività info-investigativa, verificando che il reo, persona già nota alle forze dell’ordine, alla vista delle autovetture che sostavano presso la sua abitazione usciva e consegnava agli occupanti sostanza dietro pagamento di denaro.

Pertanto,

gli operatori intervenivano per bloccare l’attività illecita e procedevano alla perquisizione dell’abitazione del malfattore, rinvenendo della sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso lordo di circa 15 grammi, nonché un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento.

Alla

luce di quanto sopra, il soggetto veniva tratto in arresto ed associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.