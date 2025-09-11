Beccato a spacciare cocaina: ARRESTATO 47enne casertano

Avvicinato dagli agenti, ha provato a disfarsi della droga

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 47enne originario del casertano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In occasione di mirati controlli del territorio, i Falchi della Squadra Mobile hanno fermato l’uomo, già noto per i suoi precedenti, intento ad effettuare uno scambio con una donna seduta alla guida di un furgone bianco. Avvicinato dagli agenti, ha provato a disfarsi della droga, risultata essere cocaina ed è stato trovato in possesso di denaro contante, suddiviso in banconote da piccolo taglio.

Al termine degli atti di rito, l’uomo veniva sottoposto agli arresti domiciliari dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’udienza di convalida.