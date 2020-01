CASERTA – (Tina Palomba) Brillante operazione degli agenti della squadra volante della Questura di Caserta. Questa notte è stato sorpreso alla stazione di Caserta un uomo che stava per fuggire in Svizzera. Si tratta di Antimo Maggio 50 anni originario di S. Antimo. Era ricercato perché deve scontare un anno e sei mesi per una pena emessa dal tribunale di Ancona. Maggio non ha opposto resistenza nel corso del controllo dei poliziotti è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.