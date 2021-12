Beccato con la droga lungo la Domiziana. Arrestato 45enne

MONDRAGONE – I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto in quel centro e lungo la via Domitiana nella serata di martedì hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di O.C., 45 anni, residente a Napoli. I militari dell’Arma hanno fermato l’uomo per un controllo mentre percorreva la Domitiana a bordo della propria autovettura e, atteso il fare sospetto dello stesso, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare rinvenendo, nella sua disponibilità, 10,22 grammi di crack, suddiviso in 6 confezioni. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione della competente autorità giudiziaria.