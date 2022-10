Beccato in strada con quasi 700 pacchetti di sigarette. Condanna per 44enne casertano

La Cassazione ha confermato quanto già deciso in corte di Appello

CESA – È difficile controbattere all’accusa di contrabbando di tabacchi quando vieni trovato per strada con 670 pacchetti di sigarette.

E non è andato, infatti, a buon fine, il ricorso presentato da Giuseppe Ferriero, quarantaquattrenne di Cesa, che nei giorni scorsi ha ricevuto la condanna definitiva dalla corte di Cassazione, che ha rigettato le doglianze presentate contro la sentenza dell’8 ottobre 2021, emessa dal tribunale di Appello di Napoli.

L’uomo era stato arrestato nel 2018 mentre trasportava tre buste di plastica nere che, nel momento in cui si rese conto di trovarsi dinanzi agli uomini dell’arma, aveva abbandonato per scappare via.

I

giudici dell’ultima istanza hanno confermato la sentenza a, in considerazione anche deldel procedimento giudiziario, che diminuisce di un terzo la condanna.