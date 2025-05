Beni confiscati alla camorra pronti per l’affitto a scopo sociale

.

SAN NICOLA LA STRADA – Quattro appartamenti, con annessi box, confiscati alla criminalità organizzata sono stati ufficialmente trasferiti al Comune di San Nicola La Strada guidato dal sindaco Vito Marotta.

Gli alloggi, siti in via Grotta, nel Parco La Fenice, destinati a finalità economiche con vincolo di reinvestimento dei proventi in attività sociali, saranno quindi affittati a cittadini. I fondi raccolti verranno utilizzati per iniziative di carattere civico e sociale, come previsto dal codice antimafia.

Con l’approvazione della perizia resta solo l’ultimo passo: l’apertura dei bandi per l’assegnazione degli immobili.