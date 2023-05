Beve per dimenticare la ex fidanzata. Giovane si sente male in piazza 27 Maggio 2023 - 12:09

VAIRANO PATENORA – Un caso particolare quello che arriva da Vairano Patenora dove un giovane, durante l’ora dell’aperitivo del venerdì sera, avrebbe alzato il gomito in maniera pericolosa per sé stesso, a causa della rottura di una relazione sentimentale. All’ennesimo cocktail “per dimenticare”, il giovane si è accasciato al suolo. Ripresosi, però, il ragazzo avrebbe continuato a bere, per poi prendere la strada di casa, nella vicina Teano, rischiando anche di essere colpito dalle auto in transito. E proprio una vettura che stava transitando sulla strada con all’interno alcuni giovani di Vairano, si è fermata. I ragazzi lo hanno caricato in auto e accompagnato a casa.