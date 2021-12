Bevono champagne Moet in un noto locale di AVERSA e scappano senza pagare: “Vi abbiamo riconosciuti”

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Bevono champagne e poi scappano senza pagare il conto, l’appello del titolare con tanto di foto. Ieri tre soggetti, ritratti dalla foto pubblicata dai titolari del noto locale aversano Fluke, si sono seduti al tavolino, hanno ordinato una bottiglia di Moet e poi si sono dati alla fuga senza pagare il conto.

I tre non hanno fatto i conti col fatto che il locale all’interno è dotato di videocamere che li hanno ripresi. Sono ben riconoscibili, per cui il titolare dell’attività sui social si è rivolto a loro invitandoli a saldare il conto prima di sporgere denuncia: “Messaggio per le tre persone con tanto di berretti …vi aspettiamo fino a domani sera per il saldo della Moet …vogliamo ancora credere in una vostra “distrazione” dopodiché sporgere regolare denuncia…Il locale è munito di telecamere ultra hd, nel video le vostre facce sono ben visibili e ci sono tanti particolari molto interessanti”.

Numerosi i commenti di sdegno verso i tre furbacchioni e di solidarietà per il titolare.