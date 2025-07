Bimba di 11 anni ferita in incidente sulla via Domiziana a Cellole: trasportata d’urgenza al Santobono

Un grave scontro tra veicoli ha coinvolto una bambina di 11 anni, trasferita in ospedale. Le forze dell’ordine indagano sulle cause dell’incidente in un tratto stradale particolarmente trafficato e pericoloso.

CELLOLE – Un incidente stradale di notevole entità si è verificato nelle ultime ore lungo la via Domiziana, a Cellole, una strada particolarmente trafficata e tristemente nota per precedenti sinistri. Tra i mezzi coinvolti c’era un’auto con a bordo una bambina di 11 anni, che ha riportato alcune ferite a seguito dell’urto.

I soccorsi sono intervenuti prontamente: gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente e successivamente hanno trasferito la giovane paziente al reparto di pediatria dell’ospedale Santobono di Napoli. Attualmente la bambina è sotto osservazione, con condizioni ritenute stabili, anche se la situazione viene attentamente seguita dal personale medico.

Le forze dell’ordine sono accorse per effettuare tutti i rilievi necessari e per avviare le indagini che permetteranno di chiarire le cause dell’incidente.