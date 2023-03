Bimba muore durante il parto, assolti medici ed ostetrica

Erano imputati per omicidio colposo

TEANO – Imputati per omicidio colposo, assolti perchè il fatto non sussiste. È quanto disposto dal giudice monocratico Alessandra Cesare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel processo a carico dei due ginecologi Felice Foresta e Rosa Di Meo e dell’ostetrica Roberta Merola all’epoca dei fatti in servizio presso la clinica Villa Fiorita. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti i tre sanitari non avrebbero correttamente espletato le procedure necessarie per giungere al parto non scongiurando così la morte della neonata.

Il fatto avvenne nell’ottobre del 2005, quando una giovane coppia di Teano si recò nella struttura sanitaria per la nascita della primogenita. Ma quella che doveva essere una gioia infinita si trasformò in dramma: la bimba nacque morta ed i due giovani chiesero immediatamente l’intervento dei carabinieri. Per l’accusa i due ginecologi e l’ostetrica non avrebbero ben monitorato l’evoluzione della gravidanza.



ricostruzione dei fatti non ha fornito significativi elementi concernenti il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’evento morte della neonata tanto che già lo stesso Sostituto Procuratore Simona Faga nella sua requisitoria fece richiesta di assoluzione. Nel collegio difensivo sono stati impegnati gli avvocati Vincenzo Cortellessa e Mario Palmirani per le parti civili; Carlo Perrotta e Paola Santantonio per gli imputati; Davide Pascarella come responsabile civile.